Monumentje van verdronken hondje Toby verdwenen: baasje Yvon uit 't Harde baalt enorm

Klinkers gaan er op tijd in: boete van de baan voor transport­be­drijf Jan Bakker in Wezep

De boete van 15.000 euro hangt nog in de lucht, maar zal volgens Jan Bakker nooit worden opgelegd. Het transportbedrijf verzekert namelijk dat de openbare vrachtwagenparkeerplaats in Wezep voor 1 juli bestraat is met klinkers. En dat is precies de eis waar de ondernemer van de gemeente Oldebroek aan moet voldoen om onder het bedrag uit te komen.

15 mei