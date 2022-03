Mooiste ooi van Nederland doodgebeten in Doornspijk: ‘De overheid moet optreden, ik ga mijn schapen niet fokken voor de wolf’

Een Blauwe Texelaar van de Doornspijkse Robert Bos werd in 2019 nog uitgeroepen tot Nederlands Kampioen. Afgelopen weekend lag het schaap dood en verscheurd in het weiland. Eigenaar Robert Bos is woest: ,,Ik weet zeker dat dit een wolf is geweest. We hebben hem namelijk op videobeelden zien lopen. Nederland moet wakker worden, dit kan zo niet langer.”