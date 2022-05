Moordenaar of politieke afrekening? Léandre weet: ‘Mijn vader uit Ermelo krijgt geen eerlijk proces’

Hoe druk wil je het hebben in de Harderwij­ker bossen? Daan (21) onderzoekt hoe mensen de natuur ervaren

‘Ik vond het vandaag te druk in het natuurgebied’. Dit is niet zomaar een willekeurige klacht, maar een stelling in het onderzoek van Daan Dekker.. Hij onderzoekt hoe bezoekers van de bossen en het stuifzand bij Harderwijk dit stukje Veluwe beleven. ,,In coronatijd is het drukker geworden. Wat doet dat met mensen?’’

26 mei