Motor botst achterop auto, traumaheli naar Nijkerkerbrug

Tienduizen­den accu’s in zeecontai­ners: Hoe moet het verder met de accuopslag van Stella in Nunspeet?

20 juli Een jaar na de allesverwoestende brand in een accuopslag van Stella Fietsen in Nunspeet liggen nog altijd tienduizenden risicovolle fietsaccu's in zeecontainers. Omwonenden maken zich intussen zorgen over de noodopslag en de gevolgen van een nieuwe brand. Hoogleraar Ira Helsloot, dé autoriteit op het gebied van brand- en crisisbestrijding, stelt: ,,Dit is een onwenselijke situatie.” Stella en de brandweer benadrukken dat het gaat om ‘aanvaardbare risico's’.