Motorcrosser gewond na zwaar ongeluk: traumaheli landt in Nunspeet

Zwaar vrachtver­keer verdwijnt uit Harderwijk­se binnenstad: ‘We moeten af van die onveilige situaties’

25 februari Zwaar vrachtverkeer is in de toekomst niet langer welkom in de binnenstad van Harderwijk. Samen met de gemeente denken ondernemers na over alternatieve manieren om de winkels en horeca in het centrum te bevoorraden. ,,Grote vrachtwagens zorgen voor onveilige situaties en geven een onrustig beeld’’, zegt centrumadviseur Ben Kooyman. ,,Daar moeten we vanaf.’’