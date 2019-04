Motorrijder botst tegen shovel bij Putten

Zorgen over toekomst buslijnen Vierhouten, Elspeet en Hulshorst

14 april Moeten de dorpen Hulshorst, Elspeet en Vierhouten het in de toekomst in de weekenden stellen zonder busverbinding? Dat is wel de vrees van reizigersorganisatie Rover, die het nieuwe college van Gedeputeerde Staten oproept alles in het werk te stellen om de busdiensten te behouden.