Motorrijder gewond bij ongeval op A50 tussen Hattem en Heerde, weg weer vrij

Tienduizen­den bezoekers snuffelen in Vaassen tussen de boeken

17:22 Met bloed, zweet en tranen kregen straatwerkers het voor elkaar. De Dorpsstraat in Vaassen was niet langer een zandweg vol bulten en kuilen, maar een geplaveide weg. Het grind knerpte wel en soms verdween een hoge hak in een hoop zand, maar de 25ste Vaasaqua kon vandaag in volle glorie worden gevierd.