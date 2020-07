Motorrijder zwaargewond afgevoerd na ongeluk op A28 bij Harderwijk

Heerde wil één loket voor iedereen en renovatie van scholen, maar er zijn hobbels op de weg

6:00 Iedereen van 0 tot 100 moet in Heerde terechtkunnen bij één en hetzelfde loket. Dat loket voor hulpvragen op sociaal of maatschappelijk vlak wil de gemeente volgend jaar, zowel in Heerde zelf als in Wapenveld, uit de grond stampen.