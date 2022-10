Gelderland telt meeste vliegen­zwam­men van Nederland, maar hoe lang nog? ‘Padden­stoe­len gaan achteruit’

Gelderland is dé vliegenzwamprovincie van Nederland. Maar of dat reden is tot feest, is nog maar de vraag. Hoewel hij hier het meest voorkomt, heeft de soort flink te lijden onder de overdaad van stikstof, ziet Herman Sieben, paddenstoelendeskundige bij de Nederlandse Mycologische Vereniging. ,,Wil je de bossen gezond houden, dan heb je deze paddenstoelen nodig.’’

28 oktober