Multinationale voetbalstrijd bij vv Hierden: azc versus kerkvrijwilligers

Volgens Sjaak Verboom, zelf vrijwilliger bij Kerk en Vluchteling (een werkgroep van dertien kerken in Harderwijk), is de wedstrijd een primeur in Harderwijk. ,,Er is ooit sprake geweest van een toernooi, maar dat is er nooit van gekomen.’’ Het idee voor de match ontstond in de Open Hof, waar om de veertien dagen een mannenontmoeting is tussen de vrijwilligers en azc-bewoners. ,,We doen geregeld iets leuks, zoals bowlen of naar de molen. Deze keer wilden we iets sportiefs doen. En vv Hierden was meteen enthousiast over ons plan. Een veld èn koffie waren zo geregeld.’’