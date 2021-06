Museum Zandverhalen in Elburg gaat om middernacht al open: ‘Kunnen niet wachten’

Bij het museum worden Bijbelverhalen uitgebeeld in zandsculpturen. Het museum wil niet langer wachten met de opening, vertelt initiatiefnemer Aad Peters. ,,We hebben hier lang op moeten wachten en dan moet opeens alles in een week geregeld worden. Dat bood ons heel wat uitdagingen.”

Spektakel

Peters vindt het absurd dat zijn museum zo lang gesloten moest zijn. ,,We hebben 5000 vierkante meter, hoezo zouden mensen dan wel naar Ikea kunnen? Dat is heel gek. Daarom willen we zo snel als het kan weer open en dat is rond middernacht. We kunnen niet langer wachten. We hadden deze tentoonstelling eigenlijk al rond Kerst willen openen”

Met de Nacht van Nikodemus verwijst Peters naar het Bijbelverhaal over Nikodemus, die Jezus 's nachts opzocht. ,,Wat we allemaal precies gaan doen kan ik niet zeggen, want het is een verrassing. Het wordt een spektakel.” Er zijn tweehonderd kaarten beschikbaar, hoeveel mensen er komen weet Peters niet.