‘Muziekdier’ Migchelsen Harderwijker van het jaar

Gemeente Epe kan voortaan rookverbod uitvaardi­gen in bossen en natuurge­bie­den

19:00 In bossen en natuurgebieden in de gemeente Epe kan voortaan een rookverbod worden uitgevaardigd. Het gaat om een noodmaatregel, die in principe alleen van stal wordt gehaald gedurende de periodes van aanhoudende droogte. Dat heeft het gemeentebestuur deze week besloten.