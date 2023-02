Mysterie op Veluwe drijft onderzoekers tot wanhoop: waar is de gladde slang?

Liveblog Steenwij­ker Boys blijft ongeslagen, welkome zege voor DVS’33 en HHC blameert zich op eigen veld

Een week voor de kraker tegen AFC kon HHC Hardenberg zich geen misstap veroorloven. Maar de ploeg van trainer Pascal Diender verloor op eigen veld van hekkensluiter OFC. DVS’33 weet daarentegen eindelijk weer wat winnen is, terwijl Berkum en SC Genemuiden elkaar in evenwicht hielden. Steenwijker Boys was een maatje te groot voor Angelslo en is daardoor al twaalf duels ongeslagen in 5G.

4 februari