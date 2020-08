Mysterie rond wallaby Epe blijft: ‘Hoop dat iemand hem mist’

Wie is een wallaby kwijt? Dat vraagt Ard Westerink, eigenaar van kinderboerderij De Koperen Ezel in Epe, zich al een paar dagen af. Het dier werd woensdag gevangen en verblijft sindsdien tijdelijk op het terrein van Westerink.

De wallaby sterkt goed aan, zo laat Westerink weten. ,,Hij was gestrest en aan de magere kant. Maar het gaat langzaam de goede kant op.’’ Het dier zit in een apart verblijf en krijgt extra zorg en aandacht. Ook worden er gezondheidschecks gedaan. ,,Voor zover we nu weten, is-ie gezond.’’

Gevonden en gevangen

Als een vrij dier dwaalde de wallaby woensdagochtend rond in de buurt van het Sint Martinusplein in Epe. In alle vroegte werd Westerink ingeschakeld en uiteindelijk moest er een dierenarts aan te pas komen om het dier te verdoven.

Naar andere opvang

De wallaby werd naar de kinderboerderij overgebracht, maar daar kan-ie niet blijven. ,,We zijn aan het kijken waar het dier straks eventueel naartoe kan. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met Stichting AAP. Maar ik hoop dat iemand hem mist, want het zou het allermooist zijn als het dier terug kan naar z'n eigen plek’’, besluit Westerink.

Volledig scherm De politie deelde de ontspanning van de wallaby woensdag op Instagram. © Instagram Politie Epe, Heerde, Hattem