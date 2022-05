Na bijna 40 jaar stoppen tractorpullers Jan en Henk uit Oene: ‘Zal wel effe pijn doen’

ABO zoekt het wederom buiten de deur om nieuwe wethouder te vinden voor Oldebroek

Nu duidelijk is dat voor Algemeen Belang Oldebroek (ABO) een plek in het nieuwe college is gereserveerd, is de lokale partij op zoek naar een nieuwe wethouder. Net als zijn of haar voorgangers graag van ‘buiten de gelederen’. ,,Om vermeende vriendjespolitiek te voorkomen’’, stelt fractievoorzitter André Boer.

10 mei