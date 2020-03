Na ‘corona-bezoek’ uit Nederland moeten 30 Zuid-Afrikaanse wijnhuizen deuren sluiten

video Astrid en John hebben van hun achtertuin in Oldebroek een camper­plaats gemaakt

19:00 Het idee ontstond toen ze met hun camper aan het water stonden in Denemarken. Met een glaasje wijn op tafel dachten Astrid Kesler en John van Voorthuijsen: ‘Waarom beginnen we niet zelf een camperplaats? In onze achtertuin in Oldebroek?’ Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf deze week zijn ze open, maar makkelijk was het niet: ,,Ik wil niemand ontmoedigen, maar je moet een lange adem hebben...’’