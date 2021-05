Na heftige tijd (faillissement, corona) is Sauna Drôme Putten bijna weer open: ‘Telefoniste heeft rode oortjes’

update Dierenambu­lan­ce vangt twee slangen op één dag: een in parkeerga­ra­ge Eemplein en een in tuin in Nijkerk

30 mei De dierenambulance van Nijkerk en omstreken rukte zondag twee keer uit na een melding van een slang. In de parkeergarage onder het Eemplein was een 1 meter 20 lange slang gesignaleerd en ook in een tuin in Nijkerk werd een slang gevonden.