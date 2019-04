Na sportcafé De Rumels zetten Niels en Kim uit Hierden hun tanden in ijssalon Stientje

IJssalon Stientje opent vandaag de deuren, exact een week nadat de pachtovereenkomst met pandeigenaar Aalt van de Mheen is getekend. De Ermeloër zocht een uitbater voor de in mei 2017 geopende salon op de hoek van de Molenweg in Hierden. In de jonge Hierdenaren ziet hij ‘een goed stel ondernemers’.

De ruimte is tot 10.00 uur in gebruik als ontbijtzaal van het naastgelegen hotel De Tippe. Vanaf 11.00 uur kunnen liefhebbers van ijs terecht. In de zomer is de ijssalon dagelijks open, tot juni echter niet op zondag.

Geen rust meer

Aangezien vrouw Kim (32) zwanger is van hun derde kind, staat Niels Stijkel (34) er voorlopig alleen voor. ,,Ik moet toegeven dat we twijfelden, want we zijn al negen maanden zes dagen per week druk met De Rumels. Dat het met feesten en partijen zo’n succes zou worden hadden we niet durven dromen. Dan is de ‘vrije periode’ voor het gezin. Nu heb ik helemaal geen rust meer, maar het gesprek met Aalt was zo positief dat we er nu erg veel zin in hebben. We zien dit als grote kans want de locatie heeft enorm veel potentie. Een mooi centraal punt voor fietstoeristen op de Veluwe, we zijn namelijk ook een lunchroom.’’