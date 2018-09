Na succesvol Harderwijk in de Zon volgt nu zonnepanelenactie Ermelo in de Zon

Na een succesvol verlopen zonnepanelenactie op initiatief van het bureau Veluwe Duurzaam in Harderwijk, komt nu een vergelijkbaar initiatief in Ermelo.

Ermelo in de Zon, heet het project, waarbij deelnemers gezamenlijk hun zonnepanelen inkopen. In Harderwijk heette het project Harderwijk in de Zon. Hier deden ruim 300 mensen mee, nadat zich in eerste instantie 600 belangstellenden hadden ingeschreven.

Veel deelnemers

Via het project Harderwijk in de Zon zijn sinds 1 augustus 2017 in totaal 1.655 zonnepanelen gelegd op daken van deelnemers. Het duurde ruim een jaar om alle deelnemers van zonnepanelen te voorzien. Vanwege het groot aantal deelnemers werd een tweede bedrijf in de arm genomen, naast de oorspronkelijk gekozen leverancier, om alle aanvragen te kunnen afhandelen. Omdat de gemeente Harderwijk en het bureau Veluwe Duurzaam toekeken op het project, gaf dat voor veel deelnemers een veilig gevoel om mee te doen. De 1.655 zonnepanelen die via Harderwijk in de Zon zijn gelegd hebben een gezamenlijke stroomvermogen van 477.815 Wattpiek. Ter omrekening: 1 Wattpiek geeft ongeveer 0,85 kWh stroom per jaar.

Voorlichting Ermelo