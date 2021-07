Na twee jaar puilen de boeken uit de kerk in Vaassen

In het schattige kerkje staan boeken op schragen, in vensterbanken en zelfs op het orgel maar de ruimte is te klein om alles uit te stallen. Voor de ingang staan dan ook wat kerkstoelen met daarop thrillers, streekromans en Engelstalige boeken in groentekratjes. “Normaal gesproken hebben we twee boekenmarkten per jaar”, vertelt Somsen. “Inmiddels hebben we door corona al vier edities moeten overslaan. Maar het binnenkomen van boeken bleef echter wel doorgaan.”