Naar Frankrijk? Nee hoor, op de camping in Nijkerk heb je met zwembad en goede wifi de ideale vakantie

Meldingen bosbranden op de Veluwe: brandweer rukt meteen groot uit naar ‘t Harde en Hoenderloo

De brandweer is met de huidige warmte en droogte extra alert op bosbranden. Vandaar dat er aan het einde van de middag direct groot werd uitgerukt na meldingen vanaf het militair oefenterrein in ‘t Harde en het terrein van Scouting Spelderholt in Hoenderloo.

19 juli