Naävah (9) uit Harderwijk verblijft met vijf andere kinderen alleen in een villa: ‘Veel spelen en niet opruimen’

Puttense versie van Monopoly vliegt de winkels uit: ‘Je moet wat doen om op te vallen’

10:23 Ze vlogen als warme broodjes over de toonbank bij supermarkt Plus Dee in Putten. De Puttense versie van het beroemde bordspel Monopoly is vanaf nu ook te koop bij Het Boekpunt Putten en VVV Putten.