Nachtelijke achtervolging door Harderwijk en Biddinghuizen eindigt in de greppel: bestuurder spoorloos

Omdat de kentekenplaatverlichting niet werkte besloot de politie in Harderwijk een auto te controleren. Maar daar dacht de bestuurder even anders over: die drukte het gaspedaal flink in en ontketende zo een achtervolging.

De dollemansrit eindigde zo’n 13 kilometer verderop in Biddinghuizen, nadat de auto in een greppel met water tot stilstand kwam. Agenten troffen in de wagen alleen de bijrijder aan, de bestuurder was gevlucht. De inzittende van de auto werd door het ambulancepersoneel nagekeken en is vervolgens afgezet op een nabijgelegen station. Het voertuig is afgesleept door een bergingsbedrijf.