Nagelbijten om een droge camperplaats in haven van Hattem: ‘Hoopte dat het water sneller zou zakken’

Marie- Sophie Jorna is een tikkeltje gespannen. Vol goede moed gooide ze de reserveringssite voor de camperplaats in haar jachthaven weer open, in de hoop dat het water vrijdag onder de top van de dijk zou staan. Maar of dat het geval is, is de dag ervoor maar de vraag. Nu steekt alleen het langste gras boven het water uit. ,,Het water zakt, maar ik hoopte dat het sneller zou gaan. Voor mijn eigen gemoedsrust had ik de staplaats beter een dag later kunnen heropenen.’’