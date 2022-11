Natuurclubs willen einde aan ‘zeer gevaarlijke situatie’ met wolf op Hoge Veluwe en eisen halsband met gps-zender

met video Hoe houd je een wolf en een (wolf)hond uit elkaar? Dit is waar je op kan letten

De laatste weken verschijnen steeds meer beelden waarop mogelijk een wolf wordt waargenomen in de buurt van mensen. Maar is het dan ook echt een wolf of toch een (wolf)hond? Het onderscheid is er wel degelijk, maar soms moeilijk te zien.

9 november