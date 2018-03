Natuurfilm WILD brengt half miljoen euro op

Oude sporthal in Elspeet blijft voorlopig staan

11:54 De gemeente Nunspeet wil pas een besluit nemen over de toekomst van de gymzaal aan de Vierhouterweg in Elspeet, als een onderzoek naar de onderwijsbehoefte voor het dorp is afgerond. Dat onderzoek wijst wellicht uit dat in een nieuw scholencomplex ook ruimte is voor een sporthal. Die zou een grondige renovatie van de huidige gymzaal overbodig maken.