Natuurgraven populair, maar buren op de Veluwe vrezen massagraf: ‘Ik moet er niet aan denken’

Restaurant in Harderwijk vergist zich één uur: burgemees­ter sluit per direct de tent

18 november Zoals veel restaurants in coronatijden schakelde Burger Zaken in Harderwijk over op afhalen en bezorgen. Het restaurant meldde via Facebook dat het per direct is gesloten door de burgemeester van Harderwijk. ‘We hadden niet door dat de sluitingstijd van 02.00 uur naar 01.00 uur was gegaan.’