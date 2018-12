Nederlander krijgt volgend jaar meer vakantiegeld

Harderwijk­se met passie voor vmbo in race om titel beste leraar van Nederland

16:13 Lucelle Deneer, docent maatschappijleer op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo, is genomineerd is voor de titel ‘Leraar van het jaar 2018-2019’. Deneer is docent maatschappijleer op de afdeling vmbo. Of zij ook gaat winnen wordt zaterdag 26 januari bekend gemaakt tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs in Utrecht.