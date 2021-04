Nederlandse artillerie wint slagkracht terug met oprichting Delta Batterij: ‘Noodzakelijk afschrikmiddel’

Inwoners Harderwijk laten zich niet afschepen met uitgeklede Koningsdag: ‘Maar de ziel is uit de stad’

27 april In Harderwijk wordt een gewone Koningsdag flink gemist. Zonder vrijmarkt, aubade of uitpuilende kroegen is het geen echte Koningsdag, vinden de inwoners. Waar het normaal dringen is tussen alle kleedjes op de Vischmarkt, zetten mensen nu hun eigen tuinsets in de zon, op de stoep van hun huis. En het plein vult zich met plukjes vriendengroepen en gezinnen.