Nederlandse vakantieganger gaat het liefst naar Gelderland: Veluwe en Achterhoek scoren hoog

Gelderland is de meest populaire provincie van ons land als het gaat om binnenlandse vakanties. Eenmaal binnen de Gelderse grenzen, gaat de vakantieganger het liefst naar Nunspeet. Nijkerk en Beekbergen staan op de tweede en derde plaats. Ook de Achterhoek is in trek.

Dit blijkt uit onderzoek van arrangementen-specialist Voordeeluitjes.nl. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal boekingen van hotels in Gelderland met 31 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze provincie laat van alle provincies de grootste groei zien. Voornamelijk hotels in en rondom de Veluwe en in de Achterhoek zijn erg gewild bij de Nederlander, die in eigen land wil verblijven.

Hotel

Met de groei van het aantal Gelderse hotelboekingen, gemeten over de eerste zes maanden van twee opeenvolgende jaren, blijft Gelderland de provincies Overijssel (25%) en Limburg (18%) in groei ver voor.

Fietsen

In hetzelfde onderzoek kwam naar voren, dat Gelderland haar populariteit voornamelijk te danken heeft aan de Veluwe. Volgens de arrangementenspecialist boeken veel mensen in deze regio een hotel of vakantiepark vanwege de natuur en de vele fiets- en wandelmogelijkheden. De meest gewilde plaats is Nunspeet met ruim 57 procent meer boekingen dan in dezelfde periode vorig jaar. Tweede is Nijkerk met een stijging van 34 procent. Beekbergen neemt met 28 procent plek nummer drie in.

Natuur