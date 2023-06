Nederlandse wielerhelden razen door Elspeet en Vierhouten: ‘Kerkdienst moest worden verplaatst’

Lef & Co is nieuw restaurant gebouwd rond oude stadsmuur van Harderwijk: ‘Familiaire gezellig­heid in histori­sche ambiance’

Lef & Co wordt het nieuw pareltje aan de boulevard van Harderwijk. De buitenkant van het statige pand op de hoek van de Strandboulevard is eind 2022 casco opgeleverd, momenteel zijn bouwvakkers druk met de afbouw. Midden juni moet het restaurant de deuren openen, zo is het streven van uitbaters Martin en Richard Lens uit Lelystad.