Nepbrief met logo provincie Gelderland waarschuwt voor stormgevaar bij Strand Horst

Telstar Surfcentrum op Strand Horst in Ermelo en eigenaar Leisurelands van Strand Horst zijn de dupe van een nepbrief die via Facebook is verspreid met de mededeling dat Strand Horst op 23 september is gesloten wegen stormgevaar.

Telstar en Leisurelands onderzoeken wie de verspreider is van het fakenieuws, dat op briefpapier van de Provincie Gelderland is opgesteld. Ook de provincie Gelderland en de gemeente Ermelo doen onderzoek naar mogelijke juridische stappen.

Optreden

,,Onze juridische afdeling onderzoekt hoe we kunnen optreden tegen de verspreider van dit nepnieuws,'' zegt Karen Mol van de provincie Gelderland. Ook de woordvoerder van de gemeente Ermelo laat weten dat juridische stappen overwogen worden.

Kitesurfplatform

,,Ik kreeg vanochtend heel veel klachten,'' zegt eigenaar Marc Schraverus van Telstar Surf. ,,Op verschillende websites was het nieuws al verspreid. Via een kitesurfplatform ontving ik vragen en van leveranciers ook. We lijden financiële schade als mensen niet komen door dit soort berichtgeving. Waar de nepbrief vandaan komt weet ik niet. Hij is via-via binnengekomen bij een van onze medewerkers.''

Goede naam

,,We zijn hier niet blij mee,'' zegt Fenny Noorlander van Leisurelands. ,,Dit soort nepnieuws is schadelijk voor onze goede naam en de goede naam van Strand Horst. In overleg met de provincie Gelderland en de gemeente Ermelo zullen we een schadeclaim indienen bij de verspreider.''

Volledig scherm De nepbrief met het logo van de provincie Gelderland, waarin gewaarschuwd wordt voor stormgevaar op Strand Horst. © Facebookpagina Telstar Surf

De brief die ondertekend is door de Commissaris van de Koning, meldt dat de mensen die zondag op Strand Horst komen om te watersporten, een boete krijgen van 370 euro en dat hun spullen in beslag worden genomen. De gemeente Ermelo en de provincie Gelderland onkennen met kracht dat dit bericht door deze overheidsinstanties is opgesteld. ,,Er is geen stormgevaar, Strand Horst is gewoon open.''