Nero de Boer uit Ermelo terug van knipklus op Lesbos

Vraag naar woonruimte voor arbeidsmi­gran­ten in Putten groeit

7:00 Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is het laatste jaar opnieuw gestegen door de groeiende economie, dus de behoefte aan huisvesting voor deze werknemers stijgt. In Putten is de vraag aan woonruimte dringend, zegt directeur Clemens van Lent van uitzendbureau Fides.