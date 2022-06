Net gekochte boot zinkt in haven van Elburg: ‘Beschouwen 'm als verloren’

VIDEOIn de haven van Elburg was maandagochtend een boot aan het zinken. De plaatselijke brandweerlieden deden hun best om de boot weer boven water te krijgen. Ook reddingmedewerkers van KNRM Reddingstation Elburg hielpen mee.

De brandweer is inmiddels weer terug naar de kazerne, maar de KNRM is nog ter plaatse. De boot ligt gezekerd zodat deze niet verder kan zinken. Herald Hulst was één van de reddingswerkers van de KNRM die vanmorgen te hulp schoot. Hulst: ,,We werden gealarmeerd voor een gezonken boot, toen wij aankwamen was de brandweer en de politie aanwezig. We hadden een melding gekregen van omstanders. Zij hadden dit weekend nog gezien dat er activiteit was op de boot, dus de angst was dat er opvarenden waren die onder water lagen.”

Speciale brandweerduikers kwamen naar Elburg om de boot en de omgeving van de boot te controleren. Er werd niemand aangetroffen. Hulst: ,,Ik heb later de eigenaar van de boot gesproken. Hij gaf aan dat hij zijn boot vorige week had gekocht en er dit weekend mee het water op is geweest. Ik heb hem verteld dat het belangrijkste is dat hij in goede gezondheid is en dat er alleen materiële schade is. We beschouwen het bootje als verloren.”

Oliescherm

Om te voorkomen dat er vervuiling rondom de boot ontstaat en het water in lekt, heeft de KNRM een oliescherm om de boot heen gelegd. ,,Een berger zal later op de dag komen om de boot uit het water te takelen. Dit moeten ze met een speciale kraan doen. Pas als de boot uit het water is, kan hij leeg worden gepompt”, aldus Hulst.

Havenmeester Henk Kroes werd door een collega op de hoogte gebracht van de zinkende boot. ,,De brandweer was toen al bezig om de boot aan de kant te krijgen. We zijn erg druk met de zinkende boot, we zijn aan het assisteren om hem eruit te krijgen en de eigenaar moest gebeld worden. Het is een klein motorbootje van een meter of zes.”

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland geeft aan dat nog onduidelijk is wat het zinken van de boot heeft veroorzaakt. ,,We hebben al wel kunnen vaststellen dat er geen opvarenden op de boot aanwezig zijn.”

Volledig scherm De brandweer is bezig om een zinkende boot op het droge te krijgen. © Stefan Verkerk