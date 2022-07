Nick (24) werd bedolven onder staal: ‘Wat een leegte laat jij achter in ons gezin’

Grondleg­ger (84) sauna in Putten stopt: ‘De buurvrouw rende hard weg voor de naakte man in haar tuin’

Wie aan Sauna Drôme in Putten denkt, denkt aan Hans Lebbink. Tot voor enkele weken was hij de trotse eigenaar van de sauna die hij ruim vijftig jaar geleden begon. Maar de 84-jarige Puttenaar vindt het mooi geweest. Trouwe gast én vriend Jonald Bouwhuis uit Apeldoorn neemt het stokje over. „Jonald heeft mijn dna, bij hem is de sauna in goede handen.”

17 juli