Niemand weet waar de deuren van verpleeghuizen in Oost-Nederland voor het eerst open gaan

Welke? Dat is onduidelijk. Verspreid over het hele land mogen bij 25 verpleeghuizen één vast familielid per bewoner naar binnen. De locaties worden verdeeld over alle GGD-regio's. Dat betekent: één in Flevoland, één in noordwest Overijssel en één op de Veluwe of in de Achterhoek. ,,Wij willen meedoen aan de proef, maar de kans dat we worden gekozen is klein", beseft Jacqueline van Dinten namens Viattence, met verpleeghuizen op de oostelijke Veluwe.