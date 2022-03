Niet alle pasgeboren Veluwse lammetjes mag je aaien, maar waar kun je wél terecht?

Verkie­zings­de­bat voor 18-min­ners op Groeven­beek in Ermelo: van ‘interes­sant’ tot ‘waarom moet ik hierbij zijn?’

Een verkiezingsdebat voor een zaal zonder stemrecht. In principe nutteloos voor de deelnemende lijsttrekkers van de Ermelose politieke partijen. Toch doen ze hun best om de leerlingen van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo te laten zien dat gemeentepolitiek echt niet saai is. ,,Met over politiek praten kun je niet vroeg genoeg beginnen.”

7 maart