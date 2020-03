Niet alleen Erik uit Wenum-Wiesel, ook Steven uit Epe maakt indruk op BZV-babe Annemiek

Update Buurtbewo­ners Harderwijk weten het zeker: ‘Opzet in het spel bij autobrand’

7 maart ‘Er is zeker opzet in het spel’, zegt een bewoner van De Wittenhagen in Harderwijk. Hij doelt op de autobrand in zijn straat vrijdagavond laat. Buurtbewoners proberen rond half twaalf met vereende krachten de vlammen de baas te worden, maar het is te laat.