Niet meer inhalen op het nieuwe asfalt tussen Ermelo en Putten

Ongevalscijfers liggen niet ten grondslag aan het inhaalverbod, weet provinciewoordvoerster Everdien Gunsing. ,,Maar het is een rechte weg waar veel wordt ingehaald. Niet alleen landbouwvoertuigen, maar ook andere auto's. Er wordt vaak overgestoken en er is ook een blindeninstituut. Door inhalen te verbieden, doen wij in elk geval ons best het zo veilig mogelijk te maken. Op gedrag van mensen hebben we geen invloed. Zo kunnen we niet voorkomen dat ze geen gebruik maken van de oversteektunnel.”

Trekkers blijven op de weg

De maximaal toegestane snelheid op de N303, ofwel Putterweg, blijft gehandhaafd op 80 kilometer per uur. Het is een zogenoemde gebiedsontsluitingsweg, waar landbouwverkeer eigenlijk niet wenselijk is. Maar omdat er geen alternatieven zijn, blijven trekkers onderdeel van het wegbeeld. Om te voorkomen dat de lage snelheid van deze voertuigen tot opstoppingen leidt, mogen deze wel door automobilisten worden gepasseerd.

Weg 's nachts afgsloten

Voordat het inhaalverbod van kracht wordt, moeten eerst de werkzaamheden aan de weg nog worden afgerond. Deze zijn maandag begonnen en afgelopen nacht was de weg voor de eerste keer dicht om te kunnen asfalteren. Dat is ook komende nacht en van vrijdag op zaterdag nog het geval. De afsluiting geldt van 19 uur tot de volgende ochtend 6 uur.

Asfalt is eerder op dan normaal

Normaal gesproken wordt de asfaltlaag van provinciale wegen om de negen jaar vervangen. De Putterweg is na zeven jaar al aan de beurt. Gunsing: ,,Het komt wel vaker voor dat het asfalt eerder op is. Waar dat aan ligt, weten we niet. Dat kan te maken hebben met zwaar verkeer, vorst of vocht. Onze weginspecteurs hebben in ieder geval geconstateerd dat deze weg niet langer mee kan.”