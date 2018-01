Niet onder de scheve bomen doorlopen, dan gaat het best

De harde windstoten van donderdag hebben bomen compleet ontworteld en kruinen uit bomen geslagen. Hier en daar hangen takken aan een paar houtvezels of staan bomen zo schuin dat er weinig voor nodig lijkt om ze om te laten vallen. Onder meer boswachter Gert van Boven van de gemeente Harderwijk waarschuwde daarom voorzichtig te zijn.

De familie Morsink uit Saasveld in Twente laat zich tijdens een weekendje in het Verscholen Dorp in Harderwijk door een paar bomen over het pad niet weerhouden van een boswandeling. Welgemoed gaat vader Marcel zijn vrouw, drie dochters en de hond voor, om de meterslange stam heen. ,,Ja, toen we boekten wisten we natuurlijk niet dat het twee dagen daarvoor zo zou stormen.''

Voorzichtig zijn ze wel. ,,Goed opletten en niet onder losse takken doorlopen. Maar ja, er kan eigenlijk altijd wel wat gebeuren'', zegt hij, terwijl de hardloopgroepen van atletiekvereniging Athlos voorbij komen.

Ruud Jansen houdt op verzoek even halt en drukt op zijn stopwatch. Op twee minuten na twee uur gelopen. Ja, er liggen flink wat bomen in het bos, en takken, ook over de paden. ,,De storm heeft aardig huisgehouden.'' Toch is niet overwogen uit het bos te blijven. ,,Je moet wel goed kijken. We zagen een boom scheefhangen tegen een dode tak. Daar ga je niet onderdoor lopen.''

In een trainersapp kunnen de trainers overleggen als er wordt getwijfeld over het weer. Enkele weken terug bij sneeuw is bijvoorbeeld wel besloten niet het bos in te gaan. ,,Als het nu harder had gewaaid waren we denk ik meer over de weg gegaan. Maar dat was nu niet nodig.''

Net een windhoos

Ook Dia Ronner is met haar hond Sara het bos in geweest. Ze koos wel een andere terugweg deze keer. Op de heenweg lagen zoveel bomen over het pad. ,,Echt onvoorstelbaar, net of er een windhoos overheen gekomen is. Bomen zijn met wortel en al omgegaan.'' Ze koos de andere route overigens niet omdat ze bang was voor meer vallende bomen. ,,Om er langs te kunnen moest je helemaal door kuilen en prikkende takken. Dit pad is beter begaanbaar.''

Deense dog Coosje lijkt geen moeite te hebben met kuilen en takken. Eigenaar Ewoud Bronkhorst was ook vrijdag al weer met zijn hond het bos ingetrokken. ,,Je moet de ogen open blijven houden. Ik denk dat het losse spul er nu wel uit is. Kom Coos!''

Volledig scherm En ze zoeken een weg om de boom heen. © Teake Dijkstra