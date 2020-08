Niet verwacht maar toch gekregen: Joris Linssen brengt cultureel Epe in Mexicaanse sfeer tijdens zomeravondconcert in de buitenlucht

Poll Nieuwe kritiek op komst grote Lidl: ‘Hattem lijkt te zijn afgetroefd door Wezep’

25 augustus Er zijn nieuwe twijfels over de noodzaak van een grote Lidl-supermarkt in Hattem. Dit keer plaatst VVD Gelderland een kritische noot. In het naburige Wezep gaat dezelfde grootgrutter immers fors uitbreiden. ,,Hoe doelmatig is het om in beide dorpen dezelfde grote supermarkten te hebben?” vraagt Statenlid Rosmarijn Boender uit Hattem zich af.