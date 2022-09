Niets was wat het leek in huize Zwaluwenburg op de Veluwe: een psychiatrische kliniek én dekmantel

Met video Senioren in Nunspeet radeloos vanwege ‘ramp’ met lift: ‘Ik raakte bijna bewuste­loos’

Slapeloze nachten, zorgen om de bloedsuikerspiegel en niet meer naar een begrafenis of verjaardag durven. Een onvoorspelbare lift in seniorenflat De Clockenslach in Nunspeet houdt bezorgde bewoners al maanden in zijn greep. De verantwoordelijke partijen kennen de problemen, maar grijpen vooralsnog niet in. ,,Het is een ramp!’’

10 september