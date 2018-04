Nieuw afvoersysteem Putten kan intense regenbui niet aan

Inspectie wil informatie van Veilig Thuis over dood Dwoëny uit Hattem

6:00 De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft bij Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland aangeklopt om meer informatie te krijgen over de gewelddadige dood van Dwoëny van den Brink uit Hattem. Veilig Thuis kreeg vlak voor het misdrijf een melding van de politie over de vrouw, maar schatte in dat er geen sprake was van ‘acuut gevaar’.