Gestolen amfibie­voer­tuig van 25.000 euro gezien in Zwolle en Hattem

7:20 Het gestolen amfibievoertuig uit Wapenveld is op tweede paasdag in Hattem en Zwolle gezien. De legergroene achtwieler, die 25.000 euro waard is, is echter nog steeds niet teruggevonden. Dat werd vanavond bekend gemaakt in het programma Opsporing Verzocht.