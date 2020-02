Nieuw kunstgras voor SDC Putten maar nog steeds in de knel met groot onderhoud

video Treinreizi­gers vinden Klarenbeek geweldig en ’t Harde niks, maar deze stations lijken sprekend op elkaar...

Uit reizigersonderzoek van de NS en ProRail blijkt dat Klarenbeek één van de best gewaardeerde stations is van Nederland en dat van 't Harde één van de minst gewaardeerde. Best raar, want op het eerste oog lijken de stations een tweeling. Verslaggeefster Phaedra Werkhoven bezocht beide stations, op zoek naar een greintje forensengeluk.