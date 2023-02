Nieuw kunstgrasveld zonder rubber van SV ’t Harde officieel geopend

met video Populair speelpark voor kinder­feest­jes in Emst verdwijnt: ‘Niet langer uniek’

De kaarsenmakerij en het populaire speelpark. Menig kinderfeestje speelde zich af bij ’t Smallert in Emst, maar dat is verleden tijd. De speeltoestellen verdwijnen, de forellenvijvers en kwekerij blijven. Het eind van een tijdperk, beseft de familie Hertgers. Er is emotie, maar ook berusting. ,,We waren niet langer uniek.”