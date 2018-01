Nieuw project van koor Duende uit de Veluwe

Het Wereldmuziekkoor Duende, met leden uit voornamelijk Harderwijk, Ermelo en Nunspeet start een project waarbij Jiddische, Herbreeuwse en Ladino liederen worden ingestudeerd. Het slotakkoord is in april als een optreden wordt gegeven in de Oude Synagoge in Harderwijk. Dat programma wordt uitgebreid met Joodse verhalen, gedichten en kunst. Diny Liefers van Duende vertelt er over.

Jiddische liederen, is dat niet heel moeilijk om te zingen?

,,Dat valt mee hoor. Op onderdelen doet het denken aan Duits. Je moet er even doorheen. Je kunt het niet in één keer. Maar door vaker te oefenen kom je verder."

Duende is een wereldmuziekkoor, dus jullie zijn het wel gewend om in andere talen te zingen?

,,We brengen vooral volksmuziek. Dat kan uit Mexico, Frankrijk, Nederland of andere landen zijn. Mensen hikken daar tegenaan. Zijn bang dat het moeilijker is aan te leren omdat het een vreemde taal is. Maar we hebben leden die de teksten fonetisch uitschrijven, zodat je weet hoe je het moet uitspreken."

Wat betekent Duende eigenlijk?

,,Euhm... tja... ik heb het wel geweten, maar ben het ook altijd zo weer kwijt. Het staat voor samen zingen of zo. O, volgens Google is het afkomstig uit de flamenco? Het ondefinieerbare gevoel waarin alles op z'n plek valt voor muzikant of danser? Nou, dat klopt wel. We hebben allemaal veel plezier als we samen zingen."

Voor het project met de Jiddische liederen zoeken jullie nieuwe koorleden. Wat moeten die kunnen?

,,Je hoeft geen ervaring te hebben, geen noten te kunnen lezen, maar een beetje toon kunnen houden is wel handig. Bij ons gaat het erom dat we vooral veel plezier hebben met elkaar. Gewoon lekker zingen en op een gegeven moment klinkt het ook nog wel aardig."

Is jullie koor nu nog niet groot genoeg dat er om nieuwe aanwinst wordt gevraagd?

,,Net als andere koren, hebben we te maken met de vergrijzing. Van oorsprong hadden we 40 leden. Dat zijn er nu nog 22, waarvan nog maar 3 of 4 mannen. We hebben wel wat vrouwen die laag kunnen zingen, maar met name aan mannelijke tenoren en bassen hebben we behoefte. Jonge mensen zijn van harte welkom. Al zullen die misschien denken dat ze in een grijs koppeltje terecht komen. Hoewel onze leeftijd gemiddeld rond de 55 ligt, hebben we het leuk met elkaar en we hebben ook een vlotte dirigente. We zien er wel grijs uit, maar we zijn niet grijs."