Nieuw restaurant bij Strand Nulde kan volgend voorjaar open, maar niet voor een snelle vette hap

Het gebouw voor een nieuw restaurant bij Strand Nulde in Putten wordt volgend voorjaar opgeleverd. Wie het gaat huren is nog steeds niet bekend, maar vastgoedondernemer Bert van den Brink is ervan overtuigd dat tegen die tijd de zaken rond zijn met een van de ‘vele’ gegadigden.

Met 'vele’ duidt de Ermelose zakenman op een 'handvol’. ,,Daar zitten hele serieuze mensen tussen. Die al voor de tweede of derde keer aan het rekenen zijn. Ze moeten hun huiswerk doen en de financiering rond krijgen. En dat gaat tegenwoordig niet zo makkelijk. Voor horeca is dit een redelijke investering. Als je daarmee bij de bank aankomt, heb je niet morgen een antwoord. Dat kost tijd.”

Fastfoodketen uitgesloten

Van den Brink laat zich niet uit over de mogelijke invulling van zijn restaurantgebouw. ,,Het wordt in ieder geval geen grote fastfoodketen. En dat is ook niet echt waar we naar zoeken.” De bedoeling is dat het gebouw aan één huurder wordt verhuurd. ,,Meerdere huurders is mogelijk, maar dan moet de hoofdhuurder zelf gaan onderverhuren.”

De vastgoedondernemer zegt dat 'de juiste’ onder potentiële huurders nog niet is gekozen. ,,In deze branche moet je zorgvuldigheid in acht nemen. Niet dat er iets in komt, dat na een half jaar er weer uit is. Zoals het pannenkoekenhuis in Ermelo bijvoorbeeld. Dat moet je niet willen.”

Twee verdiepingen en dakterras

Het restaurant is tien meter hoog en bestaat uit twee verdiepingen. Veen Architecten uit Ermelo is geestelijk vader van het ontwerp, waarbij ook een dakterras van 240 vierkante meter is ingetekend. Op de begane grond is er 465 vierkante meter ruimte, er boven is dat 535. Het plan voorziet daarnaast in 114 parkeerplaatsen.