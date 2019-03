Nieuw restaurant langs A28 bij Strand Nulde

Grote zorgen bij boeren: Het groeisei­zoen begint, maar het is kurkdroog

6:36 Boeren in Oost-Nederland maken zich zorgen over de droogte. In de wintermaanden heeft het bij lange na niet genoeg geregend om de neerslagtekorten van de droge zomer van 2018 aan te vullen. Het groeiseizoen staat voor de deur maar de bodem is op delen van de Veluwe en ten oosten van de IJssel te droog voor de tijd van het jaar.