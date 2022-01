Nieuw wapen in strijd tegen Nijkerkse hangjongeren: Mosquito hangt op zijn plek

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Daling nieuwe besmettin­gen in Oost-Nederland, maar aantal gevallen ligt hoger dan weekgemid­del­de

In Oost-Nederland zijn het afgelopen etmaal 1464 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is minder dan gisteren, maar net iets meer dan vrijdag. Het aantal coronagevallen ligt in de regio's Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland hoger dan het weekgemiddelde. Er werd 1 sterfgeval gemeld in Oost-Nederland.

